Înmormântarea deputatei PCRM Elena Bodnarenco. Când și unde va avea loc

17:30

Comisia Federală de Comunicații din America (FCC) solicită eliminarea aplicației TikTok de pe App Store și Google Play, din motiv că aceasta adună informații sensibile și transmite date personale către Beijing. Despre asta a anunțat comisarul FCC Brendan Car, citat de hromadske.ua. Oficialul a publicat scrisorile adresate companiilor Apple și Google. În context, el a […] The post Autoritățile SUA cer eliminarea TikTok-ului de pe platformele Google Play și App Store appeared first on NewsMaker.