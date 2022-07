(video) Unui canadian i-au fost furate două Range Rover în trei luni. Ultimul l-a găsit folosind AirTag-uri de la Apple

12:00

Preţurile la carburanţi continuă să se micşoreze! Pentru ziua de mâine, în Republica Moldova, se prevede o reducere mai semnificativă a celui pentru motorina standard. Pentru prima dată din 15 iunie curent, preţul îi coboară înapoi sub 32 de lei pentru un litru. De cealaltă parte, preţul benzinei continuă să coboare sub 33 de lei