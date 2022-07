Directorul GUR: ”Depunitizarea” sau destrămarea Rusiei - singurele scenarii prin care poate fi înlăturat actualul regim de la Kremlin

21:50

Un ghețar din Alpii italieni s-a prăbușit parțial duminică, pe fondul temperaturilor crescute, au anunțat autoritățile locale. Serviciul italian de Salvamont anunță un bilanț provizoriu de cinci morți și opt răniți, scrie DIGI 24. Însă salvamontiștii precizează într-o postare pe Facebook că numărul total al celor care se aflau în zonă în momentul prăbușirii este necunoscut. The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity. • We don't know the author, we will write it...