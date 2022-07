Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău

17:10

Franţa se pronunţă în favoarea stabilirii unui „preţ maxim al petrolului” la nivelul „ţărilor producătoare”, cu scopul de a contracara scumpiri provocate de Războiul rus din Ucraina, anunţă duminică preşedinţia franceză, în marja summitului G7 din Bavaria, scrie The Guardian. Parisul „nu se opune în principiu” propunerii americane de plafonare... The post Franţa propune în cadrul G7 o plafonare a preţului petrolului la nivelul „țărilor producătoare” appeared first on Portal de știri.