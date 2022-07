Cum îți poți schimba viața radical într-un singur an. 30 de lucruri controversate care te vor face să te simți mai bine

05:50

Noua rută comercială care favorizează decisiv Kazahstanul Sancțiunile occidentale aplicate Moscovei continuă să prăbușească economia rusă din toate direcțiile. O nouă lovitură vine prin proiectul Rutei Internaționale de Transport Trans-Caspica, The post China își trimite mărfurile în Europa ocolind Rusia first appeared on NEXTA.