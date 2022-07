Incendiu la un turn al complexului Capital Towers din Moscova

Incendiu la un turn al complexului Capital Towers din Moscova Un incendiu a izbucnit duminică seara la partea superioară a unui turn care face parte din complexul Capital Towers din Moscova, informează Nexta TV. One of the "Capital Towers" burns in the center of #Moscow • Emergency services arrived on the scene of the accident. According to preliminary data, the fire at Moscow City's Capital Towers started on the roof of the building. pic.twitter.com/h5qPR3wiGp — NEXTA (@nexta_tv) July 3, 2022...

