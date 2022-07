Zelenski: Este imposibil de spus că Lisiceansk se află sub control rus

12:20

După ce am ieșit din vamă mi se făcu foame și mi-am scos din geantă o roșie. La Sergheevca, Irma mă aștepta cu masa întinsă, dar până acolo mai aveam mult de mers, și nu știam dacă voi rezista atâta, așa că mi-am înfipt dinții în pătlăgica aia pârguită și am început s-o mănânc. Cu Irma m-am combinat în primăvara lui 1990 și vara am mers la Sergheevca, unde ne plăcea foarte tare să înotăm în larg și să așteptăm acolo până se întuneca pentru a face dragoste în apa sărată a mării, iar de atunci am...