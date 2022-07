Autoritățile SUA cer eliminarea TikTok-ului de pe platformele Google Play și App Store

16:30

În urma bombardamentelor de noaptea trecută în oraşul Sergheevca din regiunea Odesa, un deputat moldovean spune că nu are cuvinte să-și exprime furia pe care o simte față de atacurile armatei ruse. Un alt parlamentar a menționat că nu vrea să „audă și să vadă în ochi” conaționalii care justifică războiul. De cealaltă parte, un prezentator […] The post „Cum pot fi opriți? Cum?”. Reacțiile moldovenilor pe rețelele sociale în urma atacului cu 20 morți din Sergheevca, Odesa appeared first on NewsMaker.