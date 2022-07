S-a îndeplinit „visul” lui Putin? Șoigu i-a spus că a armata rusă a „eliberat” republica separatistă Lugansk

15:40

Cu siguranță te-ai gândit și tu să-ți deschizi o afacere: sună bine, devii independent în decizii și idei, iar în plus ai posibilitatea să-ți creezi un venit stabil și un nume sonor pe piață. Totul e perfect până în momentul când înțelegi câte etape ai de parcurs: investiții proprii, utilaje performante, plan de afaceri bine […] The post Cum să-ți crești de la 0 o afacere în regiune și să ai clienți de la Briceni și până la Cahul? appeared first on NewsMaker.