Machu Picchu este amenințat de incendii: 20 de hectare de vegetație au ars până miercuri

Dosarul tânărului omorât acum un an la Pelinia bate pasul pe loc; Rudele victimei se tem de scutirea ucigașilor de pedeapsă Rudele unui tânăr ucis acum un an în satul Pelenia, raionul Drochia, au suspiciuni că se încearcă scutirea făptașilor de pedeapsă. Pe 24 iulie, se va împlini un an de la moartea lui Alexandru Babaleu, iar cei patru inculpați vor fi eliberați din arest la domiciliu, în baza prevederilor legii în vigoare. Aplicarea unei noi măsuri preventive ar fi opțională pentru judecător....