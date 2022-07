Cod galben de inundații în România! Regiunile afectate

11:10

OTP Bank este alături de Hospices of Hope Moldova pentru al șaptelea an consecutiv, în calitate de Partener General al evenimentului caritabil #HospiceBikeTour2022. În acest an ruta a fost una internațională, astfel, peste 30 de cicliști din Moldova, UK, SUA, Belgia, Costa Rica, Franța și România au pornit din Chișinău spre Vama Veche, litoralul românesc, pe o distanță de 540 km pe biciclete. Lansarea cursei caritabile a avut loc în scuarul Mihai Eminescu din capitală, din fața sediului central OTP Bank.