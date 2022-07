Prizonierii de razboi ucraineni au povestit in detaliu experientele lor de tortura si abuzuri in timp ce se aflau in mainile fortelor rusesti: Socuri electrice, degete taiate cu foarfeci de taiat metal

Prizonierii de razboi ucraineni au povestit in detaliu experientele lor de tortura si abuzuri in timp ce se aflau in mainile fortelor rusesti: Socuri electrice, degete taiate cu foarfeci de taiat metal

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md