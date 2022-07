Autorităţile şi-au propus să finalizeze reforma învăţământului superior până la sfârşitul lunii iulie

17:40

Tragedie cumplită într-o familie din satul Talmaza, raionul Ştefan Vodă. O copilă de un an a murit după ce a fost călcată de o vită. Scena şocantă s-a produs sub privirile mamei, care nu a mai reuşit să întreprindă ceva pentru a evita nenorocirea. Micuţa a murit în drum spre spital, iar mama acesteia a […] Post-ul O fetiță de 1 an a murit după ce a fost călcată de o vită. Scena şocantă s-a produs sub privirile mamei apare prima dată în CANAL 2.