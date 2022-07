Cum vă distrați în acest weekend la Chișinău? Primăria organizează mai multe evenimente gratuite

13:00

Un bărbat în vârstă de 35 de ani s-a înecat într-un iaz la Ștefan Vodă. Tragedia a avut loc în seara zilei de 30 iunie, anunță Inspectoratul general pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:59, iar conform primelor informații înregistrate, doi prieteni se odihneau pe […] The post Un bărbat de 35 de ani s-a înecat într-un iaz la Ștefan Vodă appeared first on NewsMaker.