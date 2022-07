Reacția Ministerului Apărării la acuzațiile lui Voronin în cazul soldaților de la Bălți

17:50

Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi, un proiect de lege care va eficientiza activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) la etapele de identificare, urmărire, indisponibilizare, valorificare și recuperare a bunurilor infracționale. „Mai exact, proiectul vine să soluționeze o problemă care există în prezent, și anume faptul că mijloacele de transport sechestrate nu pot ...