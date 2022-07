(VIDEO) Prim-ministrul Marii Britanii a fost declarat cetățean de onoare al Odesei

12:40

Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, este nemulțumit că oamenii din Transnistria nu își pot reînnoi pașapoartele ruseși la consulatul Rusiei din regiune. Acesta afirmă că problema nu ar fi în președinta Maia Sandu și așteaptă explcații de la partea rusă. „Oamenii vin cu o cerere clară – nu își pot reînnoi pașaportul rusesc. Trebuie […]