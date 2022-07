Ucraina cere Turciei să aresteze nava rusească care a părăsit portul Berdiansk cu 7000 de tone de cereale. Demersul Procuraturii Generale a Ucrainei către Ministerul Justiției din Turcia

10:10

Pe 26 iulie 2012 am fost admis la studii la Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” (AMFA), la specialitatea Transmisiuni. După cursul de inițiere, am depus jurământul militar și am semnat un contract cu AMFA care prevede că, în total, ar trebui să activez 9 ani în Forțele Armate (FA): 4 în Academie...