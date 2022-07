Putin denunță „presiune politică” din partea Occidentului care ar împinge Rusia spre o integrare cu Belarus

10:30

Începând cu azi, 1 iulie, prețul unui bilet de călătorie cu troleibuzul sau autobuzul în raza municipiului Chișinău constituie 6 lei, a anunțat primarul capitalei Ion Ceban. Deși decizia a fost luată acum câteva săptămâni, se pare că autoritățile municipale nu au au reușit să se pregătească cum trebuie pentru implementare. Astfel, în loc de […] The post (FOTO) Scumpirea i-a luat pe nepregătite pe taxatorii din Chișinău. Călătorii primesc trei bilete la preț de unul appeared first on NewsMaker.