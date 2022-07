Încă 2 țări acceptă pașapoartele moldovenești cu termen de valabilitate extins: Cine completează lista

11:00

Omu de afaceri Chiril Gaburici condideră că, în pragul unei mari crize mondiale, e momentul cooperării, ce trebuie să înlocuiască polemica și confruntările. „E important să înțelegem, că nu există soluții simple la probleme complexe. În perioada următoare pot fi necesare decizii grele, dar dacă acele decizii au impact pozitiv asupra viitorului - atunci acestea trebuiesc luate. Totuși, prioritatea zero azi e să trecem de la etapa polemicii globale, la etapa cooperării globale. Or, dacă o țară are grijă de mediu, iar vecinul nu, atunci problema ecologică nu se rezolvă”, a declarat Chiril Gaburici într-un interviu pentru UNIMEDIA.