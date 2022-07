Ministerul de Externe al Rusiei: Regiunea Mării Baltice se transformă într-o arenă a rivalității militare

21:10

Rusia încearcă să destabilizeze Republica Moldova, însă nu are capacitatea militară să facă joncţiunea pe uscat cu regiunea transnistreană. Declaraţiile aparţin secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoană şi au fost făcute pentru postul public de televiziune, scrie trm.md. Războiul e unul de uzură şi e important ca Ucraina să aibă resurse suficiente ca să […] The post Secretarul general adjunct al NATO: „Nu sunt motive de îngrijorare pentru Republica Moldova” appeared first on NewsMaker.