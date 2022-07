Zaharova și rețeta borșului ucrainean: Moscova denunță ”naționalismul” ucrainean

14:30

La televiziunile din Rusia, propaganda atinge cote poetice. Un expert militar rus, Vasili Fatigarov, spune că „fascismul Ucrainei” este ca o „tumoare canceroasă” și că „rușii lucrează chirurgical” pentru a opera acest cancer. Meanwhile on Russian state TV, military „expert” Vasily Fatigarov is comparing Ukraine to a cancerous tumour that Russia needs to surgically remove …