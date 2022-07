Avocatul Poporului s-a autosesizat pe cazul scrisorii citite de Voronin cu privire la unitatea militară din Bălți

19:10

Primăria municipiului Chișinău informează că de mâine, 1 iulie 2022, va intra în vigoare tariful unic pentru călătoriile în transportul public. Asta chiar dacă decizia Consiliului Municipal Chișinău a fost atacată în judecată, dosarul fiind în curs de examinare. Potrivit municipalității, majorarea tarifului la călătoria cu transportul public vine să echilibreze cheltuielile de întreținere și […] The post Primăria ignoră contestația Guvernului și avertizează că, de vineri, intră în vigoare noile prețuri pentru călătorii appeared first on NewsMaker.