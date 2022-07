Explozie într-un apartament de la Botanica. Un bărbat a murit, încercând să demonteze un obiect asemănător cu un obuz

18:50

La o săptămână după ce Republica Moldova și Ucraina au obținutu statutul de state-candidate la aderarea la Uniunea Europeană, reacțiile de la Moscova nu contenesc. Fostul președinte al Rusiei Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de securitate al Federației Ruse, a calificat drept „operetă” acțiunile Moldovei și Ucrainei. În opinia politicianului rus, adevătatele intenții […] The post „Dorința este una simplă: să atingă în vreun fel Rusia”. Medvedev a comentat statutul Moldovei și Ucrainei privind aderarea la UE appeared first on NewsMaker.