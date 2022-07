Ministrul Finanțelor a explicat de ce inflația îi sufocă pe moldoveni. Mănâncă mai mult decât europenii

05:10

Imagini contrastante de la Madrid, unde are loc summit-ul NATO, și de la Așgabat, capitala Turkmenistanului, unde are loc un summit al țărilor de la Marea Caspică. În timp ce liderii din țările NATO au discuții prietenoase înaintea unui dineu la Muzeul Prado, Putin și omologii săi stau distanțați la o masă uriașă, aproape goală. La summit-ul de la […] Articolul Summit-ul NATO vs summit-ul lui Putin. Masa uriașă, aproape goală, la care a stat președintele rus apare prima dată în Bani.md.