Start primului sejur din acest an al Taberei de vară „OK”. Ediție dedicată în exclusivitate copiilor angajaților OTP Bank

10:00

Vă vine să credeți că prima lună de vară deja s-a încheiat? Nici nouă! A fost o lună plină cu de toate. Lună în care R. Moldova a devenit stat candidat la aderarea la UE, iar președinta țării a mers la Kiev. O lună în care am înjurat când se scumpeau carburanții și oftam când se majorau prețurile la biletele în transportul public. La AGORA a fost și luna în care am organizat primul eveniment marca #ROOFOFFLINE din acest an, cu tema Hybrid Businesses. Suntem mândri că, printre toate subiectele de actualitate, am reușit să ne dedicăm și unei teme dominante a lunii iunie: Educația.Vă invit să vedeți mai jos ce am reușit să facem, inclusiv datorită susținerii voastre lunare. Iar pentru că„miezul” verii înseamnă călduri, vacanțe, relaxare, leneveală, călătorii, am decis să scriem în iulie despre experiențe și turism, local și în afara țării, cu bune și rele, cu sfaturi și secrete.