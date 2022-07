Hotoscopul zilei de 1 iulie – Leii vor fi căutați de o persoană care nu poate trăi fără ei

14:40

Fiecare rezistă cum poate caniculei de afară. Un bărbat a hotărât să se răcorească scăldându-se chiar în havuzul din scuarul Teatrului Național De Operă Și Balet „Maria Bieșu". Acesta și-a lăsat hainele sub un copac, relaxându-se la "bazinul" public din centrul Capitalei. Oamenii din jur se pare ca nu S-ar arătat deranjați, dat fiind faptul că bărbatul se ...