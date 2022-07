Un virus a devenit rezistent la antibiotice: Boala care amenință lumea

04:20

În trei zile, ucrainenii au donat 20 de milioane de dolari pentru a cumpăra 4 drone Bayraktar pentru Forțele Armate, relatează Kyiv Independent. Inițial, Fundația caritabilă a lui Serhiy Prytula The post Ucrainenii au strâns 20 de milioane de dolari în trei zile pentru a cumpăra 4 drone Bayraktar first appeared on NEXTA.