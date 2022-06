VIDEO/ O adolescentă de 16 ani a fost spulberată pe trecerea de pietoni de un șofer cu Volkswagen, în Durlești

07:50

Aceste fructe sunt nelipsite in industria cosmetica, pentru ca au importante proprietati de hidratare a tenului si, in plus, miros frumos. Foloseste cu incredere orice crema cu piersica atunci cand iti simti pielea obosita. Si parfumierii le includ in ingredientele de baza, iar un parfum doar pe baza de piersica este recomandat in zilele toride de vara, pentru ca este foarte proaspat. Daca esti o adepta a tratamentelor naturale, poti sa iti prepari singura acasa o masca cu piersica zdrobita, iaurt, castravete si morcovi - iti va curata si revitaliza tenul, mai ales dupa o sesiune prelungita la plaja.