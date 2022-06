FOTO Un microbuz de pe ruta Ungheni-Soroca a lovit un tractor. Trei pasageri au fost spitalizați

16:40

Curtea de Apel Chișinău a examinat pe 29 iunie curent, recursul înaintat de ex-președintele Republicii Moldova Igor Dodon împotriva deciziei Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, privind prelungirea măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu pe un termen de 30 zile, aplicat în privința acestuia. Procuratura Anticorupție menționează că, în rezultatul examinării recursului înaintat, magistrații Curții […]