Agricultorii mai au timp să ceară compensații pentru motorină

12:40

Un bărbat de 43 de ani a rămas blocat sub dărâmăturile unui garaj prăbușit. Un perete de beton ar fi căzut peste bărbat. Totul s-ar fi produs aseară, la Costești, în raionul Ialoveni. Pompierii au stabilit că persoana s-a ales cu mai multe traumatisme, după ce a căzut sub dărâmăturile unui garaj cu suprafața de […] Articolul Salvatorii au scos un bărbat de sub dărâmăturile unui garaj apare prima dată în AgroTV.