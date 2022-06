Jizdan s-a prezentat astăzi la PCCOCS: I-a fost atribuit statutul de bănuit în două cauze penale

12:00

Au apărut primele imagini cu momentul în care centrul comercial din Kremenciuk este lovit de o racehtă rusească X-22. În urma atacului de luni, cel puțin 18 persoane și-au pierdut viața. „Racheta rusească a lovit acest obiectiv intenționat", a declarat miercuri dimineața președintele ucrainean Volodimir Zelenski. The moment of arrival at shopping mall in Kremenchuk.