Flashmob organizat de partidul SOR in fata Parlamentului. Tinerii cu pancarte in maini au lasat pe scarile legislativului mai multe perechi de incaltaminte: „PAS, in frunte cu Maia Sandu, le-a dat papucii tinerilor” - VIDEO

Flashmob organizat de partidul SOR in fata Parlamentului. Tinerii cu pancarte in maini au lasat pe scarile legislativului mai multe perechi de incaltaminte: „PAS, in frunte cu Maia Sandu, le-a dat papucii tinerilor” - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md