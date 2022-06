Dosarul portului Giurgiulești – sechestru aplicat de procurori, în valoare de peste 150.000.000 lei

13:50

Parlamentul European a votat cu puțin timp în urmă rezoluția prin care cere acordarea statutului de țară candidate pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană. Despre asta anunță eurodeputatul Siegfried Mureșan într-o postare pe Facebook. „DA! 529 de voturi pentru Republica Moldova și Ucraina acum în Parlamentul European. Tocmai am votat cu foarte [...] The post ULTIMA ORĂ! Parlamentul European a votat rezoluția prin care cere statut de candidat pentru Moldova și Ucraina appeared first on politics.md.