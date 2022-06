Marea Britanie va acorda Ucrainei un ajutor militar suplimentar de un miliard de lire sterline

22:50

Ucraina ar putea avea nevoie de o asistenţă externă de până la 1.000 de miliarde de euro pentru a repara pagubele provocate de invazia rusească, a declarat marţi Werner Hoyer, preşedintele Băncii Europene de Investiţii, transmite Bloomberg, citată de Agerpres. „Am avansat cifra de un trilion pentru că am văzut...