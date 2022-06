Robu, despre cauzele penale ale lui Jizdan

18:50

Șoferii care încalcă regulile de circulație ar putea fi sancționați mai dur. În cadrul ședinței de astăzi, membrii Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică au aprobat coraportul pentru un PROIECT de lege care prevede modificarea mai multor acte normative în acest sens. Inițiativa legislativă are scopul de a responsabiliza conducătorii auto și de a ... Ultimă oră! Parlamentul vrea înăsprirea pedepselor – Șoferii care depășesc limita de viteză ar putea rămâne fără permis de conducere The post Ultimă oră! Parlamentul vrea înăsprirea pedepselor – Șoferii care depășesc limita de viteză ar putea rămâne fără permis de conducere appeared first on Politik.