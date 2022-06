Jizdan, vizat în două cauze penale. Robu: „Soluția adoptată anterior de către procuror este viciată”

20:00

Ex avocata poporului din Ucraina Ludmila Denisova a venit cu o reacție după ce în presa ucraineană a publicat „informații inexacte” despre abuzurile sexuale ale armatei ruse, menționând că aceste fapte sunt confirmate de „diverse organe”. Potrivit lui Ludmilei Denisova, oamenii legii sunt cei care efectuează acțiuni de investigație, așa că dacă o persoană nu dorește să-i […] The post Fosta avocată a poporului din Ucraina a reacționat la „informațiile inexacte” despre abuzurile sexuale ale armatei ruse appeared first on NewsMaker.