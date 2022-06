Zelenski anunță destrămarea relațiilor cu Siria după ce țara a recunoscut independente Lugansk și Donețk

14:20

73% dintre stagiarii programului JUMP din ediţia de primăvară au reuşit să obțină un loc de muncă la Orange Systems, hub-ul IT al Orange Moldova. 19 tineri pasionați de IT au absolvit programul de studiu în domeniile Software Testing şi Java Programming, organizat gratuit de Orange Systems (OSY). Cea de-a V-a ediție a programului JUMP s-a desfășurat în perioada martie-iunie și a implicat 7 mentori din rândul angajaților hub-ului IT al Orange Moldova.