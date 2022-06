Guvernul american a achiziţionat 105 milioane de doze de vaccin anti-Covid-19 de la Pfizer-BioNTech pentru toamnă

10:50

Bebeluș de un an a decedat, după ce a fost călcat de o bovină. Totul s-a întâmplat în seara zilei de ieri, în jurul orei 19:30. Potrivit poliției, bovina în timp ce intra într-o gospodărie care aparținea unei familii din localitatea Talmaza, a călcat o fetiță de un an care se juca în curte, fără […] Articolul Ștefan Vodă: Bebeluș de un an, călcat de o vacă. Fetița se juca singură în curte apare prima dată în ea.md.