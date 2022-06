Din 1 iulie, Belgia nu va mai elibera vize pentru turiștii din Federația Rusă

18:50

Fosta Avocată a Poporului din Ucraina Ludmila Denisova, care a fost demisă în luna mai, ar fi relatat informații neprobate despre femei și copii violați de armata rusă. Informația a fost publicată de portalul Ukrainskaya Pravda („Украинская правда"). Într-un interviu ulterior, Denisova declară că aceste cazuri sunt demonstrate „de diferite organe". Potrivit jurnaliștilor ucraineni, forțele de […]