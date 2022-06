Monumentul Eroilor Români de la Florești, sfințit de Episcopul Antonie

15:40

Un monument în memoria eroilor români căzuți în cele două Războaie Mondiale a fost dezvelit marți, 28 iunie, în orașul Florești. Lucrarea a fost restabilită de Asociația obștească Monumentum și instalată pe locul vechiului cimitir unde au fost înhumați cei 301 eroi, scrie Radio Chișinău. În baza mai multor documente din arhivă și a mărturiilor localnicilor, la Florești a fost reconstituit un monument dedicat eroilor români căzuți în cele două războaie mondiale. Monumentul are importanță culturală pentru întreaga comunitate românească, spune Iulian Rusanovschi, reprezentantul A.O. Monumentum. Proiectul de reconstituire a fost efectuat de arhitectul Mihai Andrieș. Vulturul cruciat de bronz a fost turnat în atelierele lui Veaceslav Jiglițchi, iar piatra pentru cruci a fost prelucrată de Vladislav Lozan de la Cosăuți. Cei trei sute de militari români au fost înhumați într-un cimitir, care mai apoi a fost distrus în perioada sovietică, iar pe locul acestuia s-a construit arterele orașului – Bulevardul Victoriei. „Trupurile eroilor zac astăzi sub asfalturile bulevardului. Bulevardul Victoriei din orașul Florești are o alee destul de lată, ca de 12 – 14 m, și pe mijlocul acestei alee am edificat un obelisc 6 m înălțime cu un vultur cruciat în bronz lucrat la Chișinău, și în spatele acestui obelisc au fost instalate 12 cruci de piatră care să amintească de cimitirul în sine. Pe monument au fost inscripționat numele eroilor căzuți în Primul Război Mondial, iar pe partea cealaltă au fost inscripționate numele localităților din raionul Florești unde au fost centralizați cei 301 eroi căzuți în luptele pentru elibirarea Basarabiei din vara anului 1941”, a declarat Iulian Rusanovschi. Monumentul a fost dezvelit în contextul marcării zilei de 28 iunie 1940, ziua ocupației sovietice a Basarabiei. Articolul Un monument în memoria eroilor români căzuți în cele două Războaie Mondiale, dezvelit la Florești apare prima dată în InfoPrut.