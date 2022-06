Mijloacele de transport puse sub sechestru ar putea fi vândute anticipat, până la confiscare

12:10

Noi percheziții și reținuți în dosarul celor circa 100 migranți din regiunea Orientului Mijlociu, traficați de un grup infracțional, destructurat într-o operațiune comună cu autoritățile din România. Sub egida SELEC și Europol, prin intermediul Eurojust, autoritățile de investigație din Moldova și România au întreprins noi acțiuni în dosarul celor circa 100 migranți din regiunea Orientului