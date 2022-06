Alexandrin Guțu a devenit campion european Under 20

14:00

Pentru a reduce gradul de poluare a mediului o companie de distribuție a produselor agricole în rețele comerciale a procurat cu suportul proiectului USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) un echipament modern de ambalare a fructelor și legumelor în caserole exclusiv reciclabile, confecționate din carton. Compania „DANAM-PRIM" SRL are o...