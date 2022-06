Mașinile noi pe benzină și diesel, interzise din 2035 în Uniunea Europeană. Se impune motorul 100% electric

11:50

Chișinăul înregistrează o creștere a cazurilor noi de infectare cu COVID-19. Boris Gîlcă, șeful Direcției Sănătate a Primăriei Chișinău, a spus în cadrul ședinței săptămânale a serviciilor primăriei că, săptămâna trecută au fost raportate cu 50% mai multe cazuri în comparație cu datele precedente. „La ziua de astăzi se pare că revenim la subiectul Covid. ... Vine un nou val de COVID-19? Săptămâna trecută au fost înregistrate cu 50% mai multe cazuri în comparație cu datele precedente