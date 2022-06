Riscurile spălării banilor

08:40

Nu a existat în Republica Moldova un alt partid care să demonstreze atâta putere și succes electoral după atâția ani de la fondarea sa. Și eu sunt mândru că în 2011 am preluat conducerea acestui partid, l-am reformat, l-am adus în Parlament în repetate rânduri și am promovat în funcții înalte oameni devotați Moldovei și […] Articolul „Laudă-mă gură, că ți-oi da friptură”. Dodon, despre PSRM: Încă are de scris pagini politice importante apare prima dată în Realitatea.md.