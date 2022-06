Vrea să dea un nou suflu start-Up-urilor din Chișinău. Cu ce ideii vine Ion Ceban de la Valencia

16:30

Nu doar în Chişinău dar și în suburbii! Primaria Chişinău continuă să investească în proiectele de infrastructură destinate cetățenilor din capitală dar și din nemijlocita apropiere. De aceasta dată, a fost finalizată modernizarea sistemului de iluminare și extindere a rețelelor în Stăuceni. "Din bugetul Primăriei Chișinău pentru aceste lucrări am alocat peste 700 de mii [...]