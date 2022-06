LIVETEXT | Invazia Rusiei în Ucraina, ziua 126. Atac cu rachetă asupra unui bloc de locuințe din Mikolaiv, soldat cu victime

14:40

Sectorul Business Process Outsourcing ia amploare în Republica Moldova și autoritățile anticipează și în continuare o creștere fulminantă. Deși date oficiale nu sunt încă, un studiu efectuat recent arată că cele mai multe companii operează tehnologii informaționale, însă altele sunt orientate pe externalizarea proceselor de afaceri – servicii comerciale, de telecomunicații, activități bancare, transporturi etc. Acest sector, ca și cel IT, practic nu are bariere la export, nu necesită vămuiri, certificări complicate, iar efortul din partea autorităților și a antreprenorului este minim pentru a presta aceste serviciu. Declarații în acest sens a fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate de Agenția de Investiții „Invest Moldova”, transmite IPN.