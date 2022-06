NM Espresso: despre posibilele sancțiuni împotriva Rusiei, noul val de coronavirus și despre verificarea bunurilor lui Sandu

19:10

Un atac al armatei ruse din regiunea transnistreană asupra regiunii Odesa ar fi „o palmă" la care Kievul va răspunde cu „o lovitură". Declarația a fost făcută de către președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, pe 27 iunie, în cadrul unei conferințe de presă comune susținută cu președinta Moldovei, Maia Sandu. „Acest lucru este foarte important pentru […]