Pericolul de a fi între Putin și Occident: Țări care nu vor să lovească Rusia

08:30

Tot mai multe țări oferă ajutor Ucrainei. Sebastien Lecornu, ministrul Apărării din Franța, a anunţat că țara sa va trimite în Ucraina cantităţi semnificative de transportoare blindate pentru trupe. „Pentru a se deplasa rapid în zonele aflate sub tirul inamicului, armata are nevoie de vehicule blindate”, a subliniat ministrul francez într-un interviu apărut pe site-ul […] Articolul Țara UE care trimite Ucrainei o cantitate semnificativă de blindate. „Mobilitate în zonele aflate sub tirul inamicului” apare prima dată în Bani.md.