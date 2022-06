Ex-Avocata Poporului din Ucraina ar fi relatat cazuri nedemonstrate de viol, atribuite soldaților ruși

15:30

În Japonia, 15 cireșe Aomori Heartbeat au fost vândute cu 600.000 de yeni, echivalentul a peste patru mii de dolari, scrie The Asahi Shimbun, citat de publicația Focus. Potrivit sursei citate, o licitație de cireșe dulci a avut loc în Japonia, unde s-au strâns 600.000 de yeni (aproximativ 4.000 de dolari) pentru o cutie de […]