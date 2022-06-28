ȘEFUL MAEIE: ADERAREA LA UE ESTE SINGURA CALE CE VA ASIGURA STABILITATEA ÎN MOLDOVA

Infotag, 28 iunie 2022 17:30

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